Türk Kadınlar Birliği’nden ATB’ye ‘Hayırlı olsun’ ziyareti

Türk Kadınlar Birliği Aydın Şubesi Başkanı Yıldız Saray; Aydın Ticaret Borsası Başkanlığı’na getirilen Fevzi Çondur ve yönetimine dönemlerinin hayırlı ve verimli geçmesini dileyerek ekibin Aydın ve kadınlar için verimli çalışmalar yapacaklarına inandıklarını belirtti.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “İlimizin çağdaş yüzünü gösteren Aydınlı kadınlarımızın başarılarının sürekliliğini diliyorum” dedi.

Türk Kadınlar Birliği Aydın Şubesi Başkanı ve üyelerini Meclis Başkanı Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız, karşıladı.