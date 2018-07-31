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31 Temmuz 2018 11:23

Türk Kızılay’ı Söke Şubesi’nden Kurban Bağışına Çağrı

Türk Kızılay’ı Söke Şube Başkanı Oğuz Eryıldız, "Kurban vekaletini Kızılay’a verin, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşın" diyerek, kurban bağışı kampanyasına çağrıda bulundu.

Türk Kızılay’ı Söke Şubesi’nden Kurban Bağışına Çağrı

31 Temmuz 2018 11:23

Türk Kızılay’ın kurban bağışı kampanyası bu yıl da “Kurban bereketi yıl boyu sürsün” sloganıyla gerçekleştiriliyor.


Türk Kızılay’ın 2018 yılı kurban bağış kampanyası ile ilgili bilgi veren Söke Şube Başkanı Oğuz Eryıldız; “Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası” düzenleyen Türk Kızılay’ı, bu yılki kampanyasında da hayırseverlere “Kurban Bereketi Yıl Boyunca Sürsün” sloganıyla sesleniyor. Kurban Kesim Kampanyası kapsamında yurtiçinde büyükbaş için bir hisse bedeli 750 lira, yurt dışında ise 590 lira olarak belirlendi. Kampanya ile Kızılay, milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban bereketini taşımayı hedefliyor” dedi. Söke Kizılay Başkanı Eryıldız hayırseverlerin gerek internet üzerinden, gerekse açılan hesaplardan gerekse şubeye gelerek makbuz karşılığı Kurban Bağışında bulunabileceklerini ifade etti.




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