Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2017 08:04

Türk Kızılayından Başkan Ozan’a madalya

Türk Kızılayı Genel Merkezi, kan bağışı kampanyalarına düzenli olarak verdiği destek ve kan bağışlarından dolayı Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan’a madalya takdim etti.

Türk Kızılayından Başkan Ozan’a madalya

17 Haziran 2017 08:04


Türk Kızılayı Aydın Kan Bağış Merkezi yetkilileri tarafından Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan’a büyük bir yardımseverlik ve sosyal sorumluluk örneği göstererek hiçbir karşılık beklemeksizin ihtiyacı olan insanların kullanımı amacıyla düzenli kan bağışlayarak Türk Kızılayı’nın seçkin kan bağışçıları arasına katıldığı belirtilen madalya beratı ve madalya Türk Kızılayı Aydın Kan Bağış Merkezi yetkilileri Dr. Yunus Özaslan ve hemşire Bedriye Pınar tarafından takdim edildi.


Kızılay yetkililerine teşekkür eden Başkan Ozan, “Kızılay yetkililerine berat ve madalya hediyesinden dolayı teşekkürlerini sunarak, Kan bağışının ihtiyaç sahipleri için çok önemli olduğunu ve bütün vatandaşlarımızın kan bağışına gereken desteği vermesi gerektiğini, insan hayatının çok önemli olduğunu söyledi. Tüm vatandaşlarımızı Türk Kızılayının düzenlemiş olduğu kan bağışı kampanyalarına davet ediyoruz. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:32
  • Güneş :05:39
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:41
  • Yatsı :22:31
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!