Türk Kızılayından Başkan Ozan’a madalya

Türk Kızılayı Aydın Kan Bağış Merkezi yetkilileri tarafından Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan’a büyük bir yardımseverlik ve sosyal sorumluluk örneği göstererek hiçbir karşılık beklemeksizin ihtiyacı olan insanların kullanımı amacıyla düzenli kan bağışlayarak Türk Kızılayı’nın seçkin kan bağışçıları arasına katıldığı belirtilen madalya beratı ve madalya Türk Kızılayı Aydın Kan Bağış Merkezi yetkilileri Dr. Yunus Özaslan ve hemşire Bedriye Pınar tarafından takdim edildi.

Kızılay yetkililerine teşekkür eden Başkan Ozan, “Kızılay yetkililerine berat ve madalya hediyesinden dolayı teşekkürlerini sunarak, Kan bağışının ihtiyaç sahipleri için çok önemli olduğunu ve bütün vatandaşlarımızın kan bağışına gereken desteği vermesi gerektiğini, insan hayatının çok önemli olduğunu söyledi. Tüm vatandaşlarımızı Türk Kızılayının düzenlemiş olduğu kan bağışı kampanyalarına davet ediyoruz. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır” dedi.