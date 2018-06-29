Türk Pamuğu Mozambik’te de yetişecek

Mozambikli pamukçuları eğitim veren enstitü, Mozambik iklimine uygun pamuk türlerinin geliştirilerek bu ülkede yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlıyor.

Pamuk tohumculuğunda yurt dışından tohum ithalatının yerine yerli pamuk çeşitlerinin geliştirilerek Türk çiftçisinin kullanımına sunma konusundaki özenli çalışmalarını sürdüren Pamuk Araştırma Enstitüsü eğitim, Ar-Ge ve tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye İşbirliği ve Kalınma Ajansı (TİKA) ile Nazilli Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği ve bir hafta süren eğitim programı kapsamında Mozambik’ten gelen pamukla ilgili üst düzey çalışan ve direktörlere yönelik pamuk üretimi ve teknolojisinin geliştirilmesi konusunda eğitim verildi. Eğitimin tamamlanmasının ardından enstitünün konferans salonunda düzenlenen sertifika törenine Enstitü Müdürü Mustafa Koray Şimşek, TİKA Görevlisi Ziraat Yüksek Mühendisi Sibel Güneği, enstitü çalışanları ve Mozambik’ten gelen 7 teknik eleman katıldı.

Nazilli Pamuk Araştırma Enstitü Müdürlüğünün kurulduğu 1934 yılından bu yana kendisini sürekli geliştirerek Pamuk tohumculuğunda yurt dışından tohum ithalatının yerine yerli pamuk çeşitlerinin geliştirilerek Türk çiftçisinin kullanımına sunma konusundaki özenli çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Müdür Mustafa Koray Şimşek, “Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da Pamuğun geliştirilmesi ve tanıtılması için faaliyetlerimiz sürüyor. Özellikle Afrika ülkeleri ile yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında Afrika Lokasyonuna uygun türler geliştirerek buralara Türk Pamuğunu sokmaya çalışıyoruz. Kardeş ülke dediğimiz Mozambik’ten geçtiğimiz pazartesi günü enstitümüze gelen 7 kişilik heyeti pamuk yetiştiriciliği hakkında eğitim verdik. Oradaki pamuk verimi bize göre 10 kat daha az. Ülkemiz ise pamuk veriminin yüksek olması nedeniyle bir cazibe merkezi. Mozambik’ten gelen eğitim talebi üzerine bir haftalık eğitimimizi gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de bu ülkeyle olan ilişkilerimiz artarak devam edecek. Araştırıma enstitümüzün geliştirmiş olduğu 45 pamuk çeşidinden Mozambik lokasyonuna uygun türleri oraya göndereceğiz. Türk Pamuğu bundan böyle Kara Kıta Afrika’nın en uç noktasında da yetişecek. Sloganımız ise, ‘Beyaz Altın Pamuk Kara Kıta Afrika’nın her lokasyonunda” dedi.