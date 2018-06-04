Türk Riders Chopper Clup üyeleri Başkan Alıcık’ı ziyaret etti

Amaçlarının Türkiye ve diğer ülkelerde motosiklet kullanımını yaygınlaştırmak, yeteneklerini geliştirmek ve eğitimlerine yol göstererek destek vermek olduğunu belirten Akdeniz, “Ülkemizde motosiklet kültürünü çağdaş seviyeye taşımak ve koyduğumuz hedeflere ulaşmak adına proje ve fikirler üretip hayata geçiriyoruz. Kulübümüz 2013 yılında Adana’da kuruldu. Aydın’da ise 2017 yılında TRCC Aydın ili oluşumunu gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Her yıl gerçekleştirilen ‘Büyük Anadolu Sürüşü’nün rotası üzerinde bulunan Nazilli’de bir etkinlik gerçekleştirmek istediklerini belirten Akdeniz, “Etkinliğimiz 14 Haziran 2018 tarihinde Mersin’den başlayıp 21 Temmuz’da Çanakkale Şehitliğinde son bulacak. Rotamız üzerinde bulunan Nazillimizde tüm Türkiye’den sürüşe katılan motorcu arkadaşlarımızla Nazillimizi görüp tanımaları için 2 günlük bir konaklama programı planladık. Bu organizasyon kapsamında görüş, öneri ve destekleri için üyelerimizle birlikte başkanımızı ziyaret ettik. Başkanımız Nazillimizin tanıtımı ve bu tip sosyal etkinlikler için her zaman verdiği desteği bizlerden de esirgemeyerek teveccüh gösterdi. Görüşmemiz sıcak ve samimi bir ortamda geçti. Türk Riders Chopper Clup Aydın Temsilciği olarak başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Nazilli Belediyesi olarak ilçenin tanıtımı için hayata geçirilen sosyal ve kültürel projeleri desteklemeye hazır olduklarını belirten Başkan Alıcık, “Nazik ziyaretlerinden dolayı kulüp başkanımıza ve üyelerine teşekkür ediyorum. Temmuz ayında ilçemizde güzel bir etkinlik yapmaya hazırlanıyoruz. Önümüzdeki günlerde detaylarını vatandaşlarımızla paylaşacağız” sözlerini kaydetti.