Türk Sağlık Sen Aydın Şube Başkanı Bozkurt’tan ilginç öneri

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Sağlık Sen Aydın Şube Başkanı Ahmet Bozkurt, sağlıkta şiddetin devam ettiğini belirterek “Sağlıkta yapılacak olan her düzenleme hukuki ve sosyal anlamda bütün çalışanları dengeli bir şekilde kapsamalıdır. Çünkü bütün olumsuzluklardan her kesim zarar görmektedir. Biz Türk Sağlık Sendikası olarak şiddetle alakalı başta TBMM olmak üzere girişimlerde bulunduk, çalıştaylar yaparak çözüm önerilerimizi sunduk, bazı konular da mesafe kat edilmiş olmasına rağmen yeterli olmadığını düşünüyoruz ve şiddete sıfır tolerans istiyoruz. Bu şahıslar karakolda ve Adliye’de asla iyi hal veya iyi hal kanaatiyle değerlendirilmemeli, cezası uygulanmalıdır. Güvenlik personeli sayısı ve yetkisi artırılmalı, refakatçiler bölük bölük hastayla içeri alınmamalıdırlar. Ayrıca Türk Sağlık Sendikamızın önerilerinden biri olan, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan şahısların Acil Sağlık Hizmetleri haricindeki hizmetlerden yararlanmaları geçici olarak sigorta kapsamından çıkartılarak ücretli sağlanmalıdır” dedi.

Sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı kınadıklarını belirten Başkan Bozkurt, ayrıca sağlık çalışanlarının ruhsal ve fiziki sağlığını yıpratan bu olaylar, gayri insani buldukları mesai saatleri ve nöbetlerinin ileri ülkeler seviyesini yakalamasını istedi.