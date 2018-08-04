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04 Ağustos 2018 09:01

Türk turizminin ünlü oteli el değiştirdi

Türk turizmine damga vuran konaklama tesisleri arasında yer alan ve 54 yıllık bir marka olan Kuşadası’ndaki İmbat Otel’in satıldığı öğrenildi.

Türk turizminin ünlü oteli el değiştirdi

04 Ağustos 2018 09:01


Kuşadası’nın dünyaca ünlü Kadınlar Denizi plajlarında denize sıfır İmbat Otel, 1964 yılında Özbaş ailesi tarafından yaptırılmıştı. Bir zamanlar konaklamak ve tatil yapmanın Türkiye’de ve Avrupa’da ayrıcalık olduğu İmbat Otel, tam 54 yıl boyunca Türk turizmine hizmet veriyordu ve birçok ünlü ismin tatil için tercih ettiği ilk tesisler arasındaydı. Aynı bölgedeki Grand Blue Sky Oteli’nin de sahibi olan Erol Özbaş, yapılan görüşmelerin ardından ailesinin ilk göz ağrısı İmbat Hotel’i Ankara’daki Double Tree By Hilton Oteli’nin sahibi olan gruba sattı. Edinilen bilgiye göre, Kadınlar Denizi’nde kendine özgü koyu da olan ünlü otelin el değiştirdi.


-1964 yılında hizmete açıldı


54 yıl sonra el değiştiren Kuşadası İmbat Oteli, Ali Rıza Özbaş tarafından yaptırıldı ve Türkiye’de turizmin başladığı ilk merkez olan Kuşadası’nda kapılarını 1964 yılında hizmete açtı. Kuşadası’nın dünyaca ünlü Kadınlar Denizi’nde kendine özgü koyu bulunan denize sıfır 310 odalı İmbat Otel’i 2004 yılında yenilenmişti.


-Grand Blue Sky’ı işletmeye devam edecekler


Ali Rıza Özbaş’ın hayatını kaybetmesinin ardından otel, oğul Erol Özbaş tarafından yürütülüyordu. Erol Özbaş, aynı bölgedeki ailenin diğer oteli Grand Blue Sky’ı işletmeye ve turizm sektöründeki faaliyetlerine devam edecek.




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