Türkiye, hazır giyimde Avrupa’nın en büyük üç tedarikçisinden biri

Türkiye’nin hazır giyim ihracatında 2 milyar 28 milyon dolarlık tutarla Almanya’nın ardından ikinci büyük ihraç pazarı olan İngiltere’deki en önemli moda fuarı olan Londra Fashion SVP Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği üstlenirken, Türk hazır giyim sektörü, 12 firma ile fuarda yerini aldı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Tanıtım Komitesi Başkanı Elvan Ünlütürk, “Kazançlı Tedarikçi ve Alıcı İlişkilerinin Oluşturulması” başlıklı bir sunum yaptı. Ünlütürk, hem tedarikçilerin, hem de ithalatçıların ticarette kazançlı çıkmasının formülünü verdi.

Seminerde tedarikçi ve alıcıların daha fazla uyum içerisinde ve etkin çalışabilmeleri için kritik noktaların altını çizen Ünlütürk, “Tedarikçiler olarak kendimizi alıcıların yerine koyarak, tüketiciyi anlamak için çaba sarf ediyoruz. Tüm organizasyonlarımızı alıcıların isteklerine göre uyarlıyoruz. Alıcılar da tedarikçilere çok iyi ve hatasız bilgi aktardığı takdirde iki tarafında kazançlı ve mutlu olduğu bir sistem ortaya çıkıyor. Türkiye’den tedarikçi arayışınızda Ege İhracatçı Birlikleri sizi doğru tedarikçiyle buluşturacak kontak” diye konuştu.

Türkiye’nin ihracat ve istihdamda lokomotif sektörlerinden hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün güçlü 12 firması Fashion SVP Fuarı’nda; Türkiye standını ziyaret eden N Brown, Paul Smith, ASOS, John Lewis, Aurora, Oasis, White stuff, Boo hoo, Zalando, Firetrap, Style brands, Ivy park, Jd sports, Lk Bennett, Might Jeans, Musto, Lacoste, Reiss, People Tree, The White Company, Quiz, Religion Clothing, Temperley, Jigsaw, Jacques Vert, Jaeger, Childrensalon ve Debenhams firmalarının satın almacıları ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Londra Fashion SVP Fuarı’nın ikinci gününde düzenlenen seminerde Özsimge Teksil’den Şahika Aşkıner ve Egedeniz Tekstil’den Özgü Çubukçuoğlu Türk Hazır Giyim Sektörü ile ilgili katılımcılara bilgi verdiler.

Yeni Tasarımcı Ödülünü Dilara Karaca kazandı

Üretilebilirlik ve maliyet konularında yapılan elemelerin ardından New Designer Awards ödülü EİB 12. Moda Tasarım Yarışması finalistlerinden Dilara Karaca’nın oldu.