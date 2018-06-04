Türkiye Şampiyonasına galibiyetle başladılar

Yozgat Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile oynadıkları karşılaşmanın ilk yarısında 2-1 yenik düşen Nazilli ekibi, kinci yarıda zoru başararak karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldılar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan okul sporları Futsal Yıldız Erkekler Türkiye Final müsabakaları Niğde’de başladı. Müsabakalara Aydın’ı temsilen katılan Nazilli Atatürk Ortaokulu Türkiye Şampiyonasında iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi. Niğde’de bugün başlayan Türkiye finallerinde A Grubunda Samsun, Yozgat ve Konya takımlarıyla eşleşen Nazilli Ekibi, ilk yarısını 2-1 yenik kapadığı maçın ikinci yarısında rakibine karşı üstünlük sağlayarak 4-2 galip gelmeyi başardı. Baran Kaya 2, Enver Çetin ve Mert Yıldırım’ın birer golü ile önemli bir avantaj elde eden sporcular bir maç daha kazanmaları halinde ilk dört takım arasına girerek final oynamaya hak kazanacaklar.

Türkiye’deki en iyi 8 takım arasına girme başarısını gösteren öğrencilerinin Türkiye Şampiyonluğu parolası ile Niğde’ye geldiklerini ifade eden Okul Müdürü Selman Kahya, “Öğrencilerimizle birlikte Niğde’deki finallere şampiyonluk parolası ile geldik. İlk zorlu sınavımızı başarıyla geçtik. Yozgat ekibini 4-2 yenmeyi başardık. Bundan sonra inşallah bir maç daha kazanırsak finale kalan dört takım arasında gireceğiz. Burada bir ilki başarıp Nazilli’ye Türkiye kupası getireceğiz. Çok çalıştık ve başaracağımıza da inancımız tam. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.