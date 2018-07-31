Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 10:22

Türkiye Şampiyonu Fadime’den Başkan Özakcan’a ziyaret

2018 sezonu Muay Thai Türkiye Şampiyonu Fadime Atalay, Efeler Belediye Başkanı M.

Türkiye Şampiyonu Fadime’den Başkan Özakcan’a ziyaret

31 Temmuz 2018 10:22

Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret etti.


Kazandığı başarılar ile adını duyuran Aydınlı Fadime Atalay Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonasında elde ettiği Avrupa 2’nciliği ile spor camiasında tüm dikkatleri üzerine çekti. Aydın Kung-Fu Spor Kulübü Sporcusu Fadime Atalay, Aydın Kung-Fu Spor Kulübü Milli Takım Antrenörü Murat Kaya ile Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret etti.


Aydın Kung-Fu Spor Kulübü Milli Takım Antrenörü Murat Kaya, Fadime Atalay’ın başarılı bir sporcu olduğunu ifade ederek, "Fadime kardeşimiz 2018 yılında Muay Thai Türkiye Şampiyonu, Wushu Türkiye Şampiyonluğu ve Boks Türkiye İkinciliği dereceleri elde etmesinin ardından Wushu Kung Fu’da elde ettiği Avrupa 2’nciliği derecesi ile Aydın’da en başarılı sporcular arasına girmeyi başardı" dedi.


Avrupa ikinciliği elde ederek gümüş madalyanın sahibi olan Fadime Atalay 2017 yılında Muay Thai Dünya İkincisi olan ablası Nefise Atalay’ı örnek aldığını ve hedefinin 1-8 Ağustos’da yapılacak olan dünya şampiyonası olduğunu belirtti.


Sporcuyu başarısından dolayı kutlayan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Uluslararası başarılar elde ederek yurtdışında ülkemizin ve ilçemizin adının duyurulması bizim için gurur kaynağı. Efeler Belediyesi olarak spor ve sporcunun her zaman yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Sporcumuza dünya şampiyonasında başarılar diliyorum" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
37
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç