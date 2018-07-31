Türkiye Şampiyonu Fadime’den Başkan Özakcan’a ziyaret

Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret etti.

Kazandığı başarılar ile adını duyuran Aydınlı Fadime Atalay Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonasında elde ettiği Avrupa 2’nciliği ile spor camiasında tüm dikkatleri üzerine çekti. Aydın Kung-Fu Spor Kulübü Sporcusu Fadime Atalay, Aydın Kung-Fu Spor Kulübü Milli Takım Antrenörü Murat Kaya ile Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret etti.

Aydın Kung-Fu Spor Kulübü Milli Takım Antrenörü Murat Kaya, Fadime Atalay’ın başarılı bir sporcu olduğunu ifade ederek, "Fadime kardeşimiz 2018 yılında Muay Thai Türkiye Şampiyonu, Wushu Türkiye Şampiyonluğu ve Boks Türkiye İkinciliği dereceleri elde etmesinin ardından Wushu Kung Fu’da elde ettiği Avrupa 2’nciliği derecesi ile Aydın’da en başarılı sporcular arasına girmeyi başardı" dedi.

Avrupa ikinciliği elde ederek gümüş madalyanın sahibi olan Fadime Atalay 2017 yılında Muay Thai Dünya İkincisi olan ablası Nefise Atalay’ı örnek aldığını ve hedefinin 1-8 Ağustos’da yapılacak olan dünya şampiyonası olduğunu belirtti.

Sporcuyu başarısından dolayı kutlayan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Uluslararası başarılar elde ederek yurtdışında ülkemizin ve ilçemizin adının duyurulması bizim için gurur kaynağı. Efeler Belediyesi olarak spor ve sporcunun her zaman yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Sporcumuza dünya şampiyonasında başarılar diliyorum" diye konuştu.