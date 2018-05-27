Türkiye Triatlon Federasyonu Didim Triatlonu tamamlandı

Didim Triatlon yarışmaları gerçekleştirildi. 7 kategoride dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Aydının Didim ilçesinde ilki geçen yıl yapılan “Didim Triatlon yarışmaları” bu yılda güzel bir havada gerçekleştirildi. Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi, Türkiye Triatlon Federasyonu, Didim İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışmalara 7 kategoride 9 ayrı İl’den toplam 403 sporcunun katılımıyla yapıldı. Altınkum Yalı Caddesinde gerçekleşen yarışmalarda ilk olarak sporcular kategorilerine göre yarıştı.

Sabah saat 08:45’de başlayan yarışmalarda sporcular ilk olarak Altınkum başlayarak yüzme parkuru için kulaç attı; denizden çıkan yarışmacılar daha sonra Bisikletleriyle trafiğe kapalı olan Atatürk bulvarında pedal çevirdi. Yarışmacılar Altınkum girişi ile Yeni mahalle kavşağındaki Atatürk heykeli arasında pedal çevirirken yarış esnasında güvenlik tedbirleri alındı. Bisiklet parkurunu da tamamlayan yarışmacılar daha sonra Yalı Caddesinde belirlenen bölgede koşularını gerçekleştirdi. “Minik1, Minik2, Minik3, Yıldızlar, Gençler Elitler ve Paralimpik” kategorilerinde yarışan sporcular finiş noktasında yarışmayı tamamladılar.

Didim Triatlonu ile ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı İsa Tamer Çelik “Bugün ikincisini yaptığımız Didim triatlonunu çok güzel bir ortamda çok güzel bir havada gerçekleştiriyoruz. Didim triatlonun merkezi olmaya aday bir şehrimiz; bu bölge çok güzel özellikle altınkum sahili çok elverişli bu yarış içinHalkımız çok mutlu böyle bir etkinlik olduğu için; Didim halkı çok destek veriyor; Belediyemiz, Kaymakamlığımız Emniyetimiz bir bütün halinde bu sporcu icra ediyoruz. Ben katkı veren herkese teşekkür ediyorum.”dedi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay geçen hafta sonunda Türkiye Yelken Şampiyonasını gerçekleştirdiklerini ifade ederek “Bu sene ikincisini yapıyoruz triatlon şampiyonasının.. Ben son derece memnunum. Yarışan arkadaşlar ve federasyonumuz memnun. Hem organizasyon güzel gözüküyor hem de Didim’in coğrafi yapısı yokuş olmadığı için alternatif yolları olduğu için ve yollarımız düzgün olduğundan triatloncuların buraya ilgi göstermesine de neden oluyor. Son derece iyi gidiyor. Sezon sonunda da 6-7 Ekim’de Türkiye yarı maraton şampiyonasını Didim’de yapacağız. O da ilki olacak birincisi olacak. Didim’i Ege’de bir yükselen değer olarak sanatta sporda kültürde çok üst sıralara getirmeye çalışıyoruz.”şeklinde konuştu

Yarışmaların tamamlanmasının ardından ödül töreni düzenlendi. Törene Didim Kaymakamı İskender Yönden, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı İsa Tamer Çelik, Gençlik ve Spor Didim İlçe Müdürü Hüseyin Ulusoy katıldı.

Yarışmalarda dereceye giren sporcular madalyaları düzenlenen törenle verildi.