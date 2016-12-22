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22 Aralık 2016 08:30

Türkiye Ümit ve Genç Karate milli takımları Kuşadası’nda kampa girdi

Türkiye Ümit ve Genç Karate milli takımları Kuşadası’nda kampa girdi

22 Aralık 2016 08:30

Türkiye Ümit, genç ve 21 yaş altı karate erkek ve bayan milli takımları Kuşadası’nda kampa girdi. Son olarak Balkan Şampiyonası’ndan 8 madalya ile dönen millilerimizin Royal Palace Otel’deki kampı başarıyla devam ediyor.
Bu arada, Kuşadası’nda kampta bulunan Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takım sporcuları, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’ya nezaket ziyaretinde bulundu. 30 Aralık tarihine kadar Kuşadası’nda kampta olacak olan milli sporcular, karate sporuna verdiği destekten dolayı Başkan Kayalı’ya teşekkür etti. Belediye’nin imkanları ve yetki alanı dahilinde spora ve sporcuya her zaman destek vereceklerini belirten Başkan Kayalı, genç sporcuların her zaman desteklenmesi gerektiğini söyledi.



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