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25 Mayıs 2018 17:33

Türkiye Yaz Briç Şampiyonası Kuşadası’nda devam ediyor

Türkiye Briç Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yaz Briç Şampiyonları Kuşadası’nda devam ediyor.

Türkiye Yaz Briç Şampiyonası Kuşadası’nda devam ediyor

25 Mayıs 2018 17:33

Şampiyonalara Türkiye ve Endonezya’dan yaklaşık 100 sporcu katılıyor.


“Briç Bir Akıl Sporudur” sloganıyla ve Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen şampiyonaların ilk karşılaşmalarında dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarına düzenlenen bir törenle kavuştu. Kupa törenine çok sayıda sporcu ve briç severle birlikte Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Türkiye Briç Federasyonu Başkanı Nafiz Zorlu, Gençlik Hizmetleri Ve Spor İlçe Müdür Vekili Canan Gürer Temiztürk katıldı.


Ödül töreninde konuşan Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, briçin bir zeka sporu olduğunu belirterek Türkiye Yaz Briç Şampiyonları’nın Kuşadası’nda yapılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Kaymakam Aksoy’un ardından konuşan Belediye Başkanı Kayalı ise Türkiye Yaz Briç Şampiyonları’nın Kuşadası’nda yapılmasını sağlayan tüm kurumlara teşekkür ederek 2019 Avrupa Briç Şampiyonası ile 2020 Dünya Briç Şampiyonası’nın Kuşadası’nda yapılması için çalıştıklarını ifade etti.


Konuşmaların ardından Türkiye Briç Federasyonu Başkanı Nafiz Zorlu tarafından şampiyonaya verdikleri destekten dolayı Kaymakam Aksoy ve Belediye Başkanı Kayalı’ya teşekkür plaketi verdi. Şampiyonada dereceye giren takım ve sporcular kupa ve madalyalarını Federasyon Başkanı Zorlu ve Federasyon temsilcilerinin elinden aldı. Türkiye Yaz Briç Şampiyonları 26-27 tarihleri arasında final karşılaşmalarıyla Kuşadası Efes Kongre Merkezi’nde devam edecek.




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