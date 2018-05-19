Türkiye Yelken Federasyonu Türkiye şampiyonasının ilk ayağı sona erdi

Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2018 yılı Faaliyet Programı’nda yer alan Türkiye Şampiyonası Optimist - Lazer Yelken Yarışları’nda Optimist Junior, Optimist, Laser 4.7, Laser Radial ve Laser Standard dallarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Milli Takıma sporcu seçmeleri 49 il’den 650’e yakın sporcu 4 gün boyunca Altınkum açıklarında gerçekleşen yarışmalarda dereceye girmek için mücadele ederken, 5 dalda dereceye giren sporculara şilt ve kupalarını törenle aldı.

Ödül törenine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven, Didim Belediye başkanı A. Deniz Atabay, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Didim Yat ve Yelken Kulübü Başkanı Leyla Kantarcı, kurum amirleri, Milli takım antrenörleri, sporcu aileleri ile sporcular katıldı. Ödül töreni saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı.

Ödül töreninde ilk konuşan Didim Yat ve Yelken Kulübü Başkanı Leyla Kantarcı “Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2018 yılı şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan sonsuz onur duyuyoruz. Kulüp olarak bir hayalimizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bize bu yolda inanarak desteklerini esirgemeyen tüm sponsorlarıma teşekkürlerimi bir borç biliyorum.”dedi.

Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş ise konuşmasında şampiyonanın Didim’in tanıtımına katkı sağlamasından ve gençlere spora özendirmesinden dolayı tebrik ederken Şampiyonanın düzenlenmesinden emeği geçenlere teşekkür etti.

Didim Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven ise “Ülkemizin vatan bütünlüğünün en büyük uzuvlarına bir tanesi denizlerimizdir. Buraları da bizim vatanımız; buraya sahip çıkacak olan gençlerimizdir. Bunların vatanda sevgileri bizim teminatımızdır.”dedi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise “Bu kadar güzel denize bu kadar güzel iklime ve aynı zamanda bu kadar uzun bir sahil şeridine sahip olmamıza rağmen bugüne kadar bunu değerlendirmememiz olmasından dolayı ben şahsım adına hicap duyuyorum; bunu da açıkça söyleyeyim. Bu bir adımdır. Üstelikte başarılı bir adımdır. Dedim iddialıyız, Didim’i Ege’de en ön saflara çıkarma konusunda iddialıyız. Sporda iddialıyız, Sanatta iddialıyı, Turizmde tabii iddialıyız; motor gücümüzdür. Bize güvensinler, bu bir başlangıç daha iyisini yapacağız.”şeklinde konuştu

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak “Türkiye Şampiyonası Didim’in mükemmel ev sahipliğinde, herkesin el birliğiyle katkılarıyla mükemmel şekilde ilk haftasını tamamladı. Bu şampiyonalarla biz milli takımlarımızı seçiyoruz. Onun için adil olması ve yarışların kaliteli tamamlanması çok önemli; herkesin yüzü gülüyor. Çok güzel bir haftayı geride bırakıp, ikinci haftamıza başlayacağız. Akıllarda kalacak bu organizasyona ev sahipliği yapan Didim Yat ve Yelken Kulübü Başkanı Leyla hanım ve yönetimine, Belediyemize, Kaymakamlığımıza, Garnizon komutanlığımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum.”ifadelerine yer verdi.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise “Didim yelken konusunda ilk defa ev sahipliği yaptı. Sanıyorum buraya gelen sporcularımız, kulüplerimiz, ailelerimiz ve antrenörlerimiz memnun kalmışlardır. Bunu tekrar yapmaktan ev sahibi olarak mutluluk duyacağız. Bundan sonra Yelken Federasyonu başkanımız gönül açıklığını gösterecekler ve yarışmaların buradan devam etmesi konusunda gerekli desteği sağlayacağını düşünüyorum.”dedi.

Konuşmaların ardından Optimist - Lazer Yelken Yarışları’nda Optimist Junior, Optimist, Laser 4.7, Laser Radial ve Laser Standard dallarında dereceye giren sporculara şilt ve madalyaları verildi. Didim Belediyesince yarışmada görev yapan hakemlere de hediyeler verildi.

Türkiye Yelken Federasyonunun Türkiye şampiyonasının ikinci haftasında ise 21-26 Mayıs tarihlerinde ise 5 gün sürecek olan “420- 470- RS:X- Techno 293 ve RS:one” kategorilerindeki yarışmalar gerçekleştirilecek.