Türkiye’de sigara yasağına uymayanlara ceza yağdı

Ülke genelinde son 9 yılda yapılan denetimlerde sigara yasağına uymayanlara yaklaşık 241 milyon lira ceza kesildiği belirtildi.

Sağlık bakanlığı’nın 2009 yılında 4207 sayılı kanunun uygulanmasına yönelik genelgesinin 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, televizyonda ve internette sigara satana 183 bin TL ceza kesilirken kapalı alanda sigara içmenin cezası da 109 TL’ye yükseltildi. Yaklaşık 15 ayrı kalemde uygulanan sigara cezasına ilişkin kesilen cezalar idari para cezası olarak uygulanırken cezaların da kaymakamlık bünyesindeki mal müdürlüklerine yatırıldığı bertildi.

Yapılan bir araştırmaya göre; Sigara yasağına uymayan işletmelere son 9 yılda toplam 240 milyon 894 bin 677 lira ceza kesilirken denetim ekiplerinin toplamda 19 milyon 73 bin 944 kere denetim yaptı.

Sigara yasağının etkin bir şeklinde kontrolünün sağlanması için, ülke genelinde sağlık, emniyet, milli eğitim, belediye gibi kamu ve kuruluşlarından yaklaşık bin 500 denetim ekibinin çalışma yaptığı belirtildi. Son yıllarda illerdeki denetim personellerin farklı illerde denetim ekibi olarak görevlendirilmesi ile oluşturulan çapraz denetimin ile yaklaşık yaklaşık 9 kat daha fazla ihlal tespit edildiği belirtildi.