Türkiye’nin dördüncü yarış arenası Nazilli’de açıldı

Denizli, Aydın ve Nazilli’deki güvercin dernek başkanlarının katılımıyla faaliyete geçen ‘Nazilli Arena 09’, 2018 yılı posta güvercini yarışmasında yarışacak olan yavru posta güvercinlerini de resmen teslim almaya başlamış oldu.

İlk çağlardan bu yana haberleşmede kullanılan Posta Güvercinlerinin ırklarını korumak ve yeni kaliteli güvercin ırklarının gelişmesi için yapılan posta güvercini yarışmalarına güvercin yetiştirmek üzere özel olarak hazırlanan arenaların Türkiye’deki dördüncüsü Nazilli’de faaliyete geçirildi. Yaklaşık 80 bin TL’ye malolan arena, yarışmalara hazırlanmak üzere yavru posta güvercinlerinin yeni evi olacak. Yaklaşık 10 yıl önce kurulan Nazilli Güvercin Derneği’nin Çapasan Mahallesi, 5 Eylül Caddesi, Şehit Cengiz Toklu Parkı içerisindeki dernek binasının yanına yapılan arenanın açılışına Aydın Güvercin Derneği Başkanı Fatih Pireli, Denizli Sarayköy Güvercin Derneği Başkanı Murat Çapalı, Nazilli Profesyonel Güvercin Sevenler ve Yetiştirenler Derneği Başkanı Mehmet Kır, Nazilli Güvercin Derneği Başkanı Murat Şimşek, Nazilli Kent Konseyi Engelliler meclisi Başkanı ve Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği Başkanı Tayfun Yazıcı, derneklerin yönetim kurulu üyeleri ve diğer üyeler ile birlikte güvercinseverler katıldı.

Nazilli Güvercin Derneği Başkanı Murat Şimşek, açılışta yaptığı konuşmada, “Kendisi de bir hayvansever olan çok değerli Nazilli Belediye Başkanımız Haluk Alıcık ve Nazilli Belediyesi’nin desteğiyle Türkiye’de sadece Manisa, Bursa, Edirne’de bulunan Posta Güvercini Ortak Kümesi, yani arenaları arasına Nazilli’de dahil oldu. İlçemiz ve ilimiz açısından çok önemli bulduğumuz bu arena ile Posta Güvercini Yarışmalarında artık bizlerin de adı duyulacak. Dünyada da büyük yeri olan posta güvercini yetiştiriciliği ve posta güvercini yarışmaları Türkiye’de yeni yeni gelişmeye başladı. Güvercin ırklarının bozulmaması ve yerel ırkların tescillenmesi konularında her geçen gün önemli adımlar atılıyor. Atalarımızdan devraldığımız Güvercin ırklarını yine aynı kalitede ve ırkları bozulmadan gelecek nesillere taşımak en büyük arzumuz. Türkiye’de, güvercin ve diğer kanatlı türlerinin yetiştiriciliği, yarışmaları ve tanıtım faaliyetleri arttıkça, ülke olarak bizler de dünyada söz sahibi olabiliriz. Nazilli Arena 09’un bölgemiz posta güvercini ırklarının korunmasında büyük yardımı olacağına inanıyorum. Bölgemizdeki dernekler olarak hep birlikte güçbirliği yaparak bunu başaracağız. Başta Nazilli Belediye Başkanımız Sayın Haluk Alıcık olmak üzere bu hobiye gönül veren herkese çok teşekkür ediyorum. Arenamız ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Aydın Güvercin Derneği Başkanı Fatih Pireli, 2018 yılında yarışacak olan posta güvercinlerinin Nazilli’deki arenada hazırlanacağını ifade ederek, “Nisan ayının 15’ine kadar 2018 yılı yarış posta güvercinleri arenamızda kabul edilmeye başlandı. Aydın’da ilk kez açılan arenamız bünyesinde düzenlenecek olan ilk yarışma kuş uçuşu mesafesi dediğimiz 100 Km, 160 Km, 250 Km, 335 Km ve 440 Km şeklinde 5 etaptan oluşacak. İlk etap, Demokrasi Şehitlerimiz anısına 15 Temmuz 2018 tarihinde başlatılacak. Final yarışı ise 12 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak. Arenamızda yarışlara hazırlanan yaklaşık 600 güvercin Konya’nın Kulu ilçesinden salınacak. Otomobille yaklaşık 7 saat süren 555 kilometrelik yolu güvercinlerimiz uçarak geçecek. Nazilli’deki kümesine ilk gelen ise birinci olacak. 5 etap ve klasman dediğimiz ödüllerin toplamı ise 20 bin TL. tutarında olacak. Kupa, madalya ve para ödülleri dereceye giren güvercinlerin sahiplerine verilecek” dedi.