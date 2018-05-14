Türkiye’nin en büyük Giritli buluşması Kuşadası’nda gerçekleşti

kez düzenlenen iki günlük Uluslararası Giritliler Festivali, Türkiye ve Yunanistan’ın farklı kentlerinden gelen binlerce Giritliyi buluşturdu.

Kuşadası Belediyesi ile Giritliler Federasyonu tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Giritliler Festivali, iki gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu. Girit kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen Giritliler Festivali’ne Yunanistan, Ürdün ve Türkiye’nin çeşitli kentlerinden binlerce Giritli katıldı. Kervansaray, İbramaki Sanat Galerisi, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı ile Davutlar Sevgi Plajı’nda gerçekleşen festival etkinlikleri büyük ilgi gördü.

9. Uluslararası Giritliler Festivali’nin ikinci gününde Davutlar Sevgi Plajı’nda düzenlenen şenlik büyük bir coşku ve katılımla gerçekleşti. Binlerce kişinin katıldığı şenlikte Girit mutfağına ait yemekler, çeşitli yöresel ürünlerin yer aldığı stantlar ve Girit Mübadillerine ait fotoğrafların bulunduğu sergi yoğun ilgi gördü. Şenliğe Türkiye ve Yunanistan’ın çeşitli yerlerinden gelen çok sayıda Giritli’nin yanı sıra Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, eşi Nil Kayalı, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran da katıldı.

Şenlikte konuşan Giritliler Federasyonu Başkan Yunus Çengel, festivale gösterilen yoğun ilgiden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek “Giritliler Federasyonu olarak en büyük hedefimiz Girit kültürünü gelecek nesillere aktarabilmek. Aramızda Girit’ten gelen dostlarımız var. Onlar bugün burada danslarıyla, yemekleriyle, şarkılarıyla Girit kültürünü bizlere canlı olarak yaşatacaklar. Geçtiğimiz senelerde Festivalimizi dernek çatısı altında organize ediyorduk. Bu sene 14 Giritli derneği birleşerek Giritliler Federasyon’unu kurduk ve festivalimizi de federasyon çatısı altında düzenledik. Her sene festivalimize ilgi katlanarak artıyor. Bu sene daha büyük bir coşku görüyorum. Festival’in organize edilmesinde bizden hiçbir desteği esirgemeyen Kuşadası Belediyesi ve Sayın Başkanı Özer Kayalı’ya sonsuz teşekkür ediyorum ” dedi.

Çengel’in ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı ise bu tür organizasyonların insanların kardeşçe yaşadığı ve sınırların olmadığı bir dünya hayalini güçlendirdiğini belirterek “Bugün burada Giritli Türk ve Giritli Rumları buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Giritli Türkler ve Giritli Rumlar kardeştir. Bu tür buluşmalar ise bunun en büyük kanıtıdır. Dünyadaki her kültür yaşatılmalı. Biz de bu organizasyonu Girit kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak için destekliyoruz. Bugün burada barış içinde Giritli kardeşlerimizle dostluk halayı çekeceğiz. Bu organizasyona katkı sağlayan başta Giritliler Federasyonu Başkanı Yunus Çengel olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Şenlik, Türk ve Girit ezgileri eşliğinde sergilenen halk dansları ve çeşitli konserlerle gün boyunca sürdü.