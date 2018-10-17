Türkiye'nin ilk mikro minyatür sergi alanı Kuşadası'nda açıldı

Dünyanın üç mikro heykeltıraşından birisi olarak kabul edilen Necati Korkmaz'ın sadece mikroskop ve büyüteçler aracılığıyla görülebilen eserlerinin sergilendiği merkez, Türkiye'nin ilk mikro minyatür sergi alanı olma özelliğini taşıyor.

Kuşadası Kale Kapısı üstünde yer alan Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sergi Alanı ve Sanat Merkezi'nin açılışına Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Belediye Başkan Yardımcıları Ayşe Şerifoğlu, Tufan Asrav, Yusuf Atak, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreninde konuşan mikro heykeltıraş Necati Kormaz, kendi eserlerinin yer aldığı sergi alanının Kuşadası'nın kültür sanat yaşamına ve turizmine katkı sağlayacağını belirterek, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'ya kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Kuşadası Belediyesinin sanat ve sanatçı dostu olduğunu belirten Korkmaz, tüm Kuşadalıları sergi alanını görmeye davet etti.

Belediye Başkanı Kayalı ise Necati Kormaz'ın eserlerini büyük bir ustalık ve özveriyle hazırladığını belirterek, “Kale Kapısı olarak adlandırdığımız bu alanı Anıtlar Kurulundan tahsis ettiğimizde yapıyı tarihi dokusuna yakışır bir amaçla faaliyete sokmak istemiştik. Necati Korkmaz'ın eserleri bu alana büyük renk kattı. Bu eserler dünyada eşi benzeri nadir bulunan eserler. Herkesin görmesi gerekiyor” dedi.

Kuşadası Kale Kapısı'nın üst katında yer alan sergi alanı ve sanat merkezinde Korkmaz'ın 40 eseri sürekli olarak sergilenecek. Korkmaz, yılın belirli dönemlerinde sergi alanında canlı performans da sergileyecek.