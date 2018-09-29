Türkiye'nin mülki amirleri Priene'ye hayran kaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından Kuşadası'nda düzenlenen seminere katılan mülki amirler, Söke'de bulunan Priene Antik Kenti'ni gezdi. Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu tarafından Söke'de ağırlanan 24 kaymakam ve vali yardımcısından oluşan grup, antik kent Priene'ye hayran kaldı.

İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığının Kuşadası'nda düzenlediği seminere Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelerek katılan 24 mülki idari amiri, Söke'nin Güllübahçe Mahallesi'nde bulunan Priene Antik Kenti'ni gezdi. Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu mevkidaşlarını Söke'de ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederken, Priene'yi gezen mülki idari amirleri de Söke ve Kuşadası'nı yakından tanımaktan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

Kayseri Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç; “Katıldığımız seminer bize Kuşadası ve Söke'yi yakından tanıma fırsatı da sundu. Bizleri Priene'yi gezdiren ve bizimle yakından ilgilenen Söke Kaymakamımız Tahsin Kurtbeyoğlu'na çok teşekkür ediyoruz” dedi.