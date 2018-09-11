Türkiye'nin örnek projesi Nazilli'de yeşeriyor

Aydın'da bir ilk olma özelliği taşıyan ve Yeşil Mahalle 721 sokak üzerindeki yaklaşık 4 bin metrekare alanda Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından yapımına başlanan Meyve Bitkileri Parkı Projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Yeşil Mahalle 721 sokakta Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan Meyve Bitkileri Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Aydın'da bir ilk olma özelliği taşıyan ve Türkiye'nin örnek projeleri arasında yer alan Meyve Bitkileri Parkı'nın kısa sürede tamamlanacağını belirten Başkan Alıcık, “Parkımız yaklaşık 4 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Kestaneden incire, şeftaliden bademe, iğdeden cevize toplam 40 çeşit meyve belediyemiz personelleri tarafından büyük bir özenle yetiştiriliyor. İlçemizde yetişen meyvelerin tümünün üretiminin yapılacağı parkın hemen yan kısmına eklenecek olan oturma alanları, oyun grupları ve yeşil alan ile aile, çocuk ve sağlık kavramlarını aynı çatı altında toplamış olacağız” diye konuştu.

Türkiye'nin en kaliteli ürünlerinin Nazilli bölgesinde yetiştirildiğine dikkat çeken Başkan Alıcık, “Uzun yaşam alanında markalaşan ilçemizin bu anlamda örnek olması gerekiyor. Bu projede amacımız çocuklarımızın ve ilçemize dışarıdan gelen vatandaşların tükettikleri meyvelerin nasıl yetiştiğini görmeleri ve yerinde öğrenmeleri. Bu anlamda faydalı bir proje olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.