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30 Ağustos 2018 09:49

Türkiye’yi Danimarka’da Rektör Bircan temsil edecek

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof.

Türkiye’yi Danimarka’da Rektör Bircan temsil edecek

30 Ağustos 2018 09:49

Dr. Cavit Bircan, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da gerçekleşecek olan ve Danimarka Prensesi Mary Crown’un açılışını gerçekleştireceği Dünya Gıda Zirvesi’ne Türkiye adına katılacak.


Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) görevlendirmesi ve Danimarka Çevre ve Gıda Bakanı Jakob Ellemann Jensen’in daveti ile zirveye katılacak olan Prof. Dr. Bircan, birçok Avrupa ülkesi bakanının, akademisyen ve uluslararası şirket CEO’larının da hazır bulunduğu zirvede bildiri sunacak. Türkiye’den endüstri kuruluşlarının da katılacağı zirve, 2 gün sürecek.




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