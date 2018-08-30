Türkiye’yi Danimarka’da Rektör Bircan temsil edecek

Dr. Cavit Bircan, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da gerçekleşecek olan ve Danimarka Prensesi Mary Crown’un açılışını gerçekleştireceği Dünya Gıda Zirvesi’ne Türkiye adına katılacak.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) görevlendirmesi ve Danimarka Çevre ve Gıda Bakanı Jakob Ellemann Jensen’in daveti ile zirveye katılacak olan Prof. Dr. Bircan, birçok Avrupa ülkesi bakanının, akademisyen ve uluslararası şirket CEO’larının da hazır bulunduğu zirvede bildiri sunacak. Türkiye’den endüstri kuruluşlarının da katılacağı zirve, 2 gün sürecek.