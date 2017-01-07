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07 Ocak 2017 11:34

TÜRKSAV’dan Sökeli yazar Yaşar Çağbayır’a büyük onur

TÜRKSAV’dan Sökeli yazar Yaşar Çağbayır’a büyük onur

07 Ocak 2017 11:34

Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı’nın (TÜRKSAV) her yıl vermekte olduğu Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu. Ödüle layık görülenler arasında 10 ciltlik "Büyük Türkçe Sözlük" kitabının Sökeli yazarı Yaşar Çağbayır da yer aldı.
Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımlarıyla gerçekleşen Necip Fazıl Ödül töreninde ‘Fikir ve Araştırma’ dalında ödülünü alan Sökeli yazar Yaşar Çağbayır, bu kez TÜRKSAV tarafından ödüle layık görüldü.
Bu yıl 21.’si düzenlenen ve beş ülkeden on bir kişi, kurum ve kuruluşa verilen “Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri” Mayıs 2017’de Ahlat’ta yapılacak törenle sahipleri ile buluşacak. TÜRKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Akengin ödüle layık görülenleri açıkladığı basın toplantısında; “Türk dünyasını köklü bir kültürün dünyası olarak görüyoruz. Ortak paydamız olan Türk kültürü anlayışından hareketle bu ödülleri 21 yıldır kesintisiz sürdürmekteyiz. Ödül için teklif edilen adaylar ve bize intikal eden dosyalar Yönetim Kurulumuzca müzakere edilerek sonuca bağlanmaktadır” dedi.



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