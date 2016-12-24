TÜRSAB Didim BYK’nın Yeni Yönetiminde Ticaret Odasına ziyaret

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen genel kurulla yeniden belirlenen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Didim Bölgesel Yönetim Kurulu, kurumlara yaptıkları ziyaretler kapsamında Didim Ticaret Odasını ziyaret etti.

Ziyarete BYK Başkanı Aylin Bal ve üyeler; Nihan Salabaş, Sevim Erdoğmuş Atilla, Birsel Dündar, Neslihan Çavuş ve Sylwia Aktaş katıldı.

Heyeti Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ, Başkan Yardımcısı Mehmet Ziyarete Oda Başkanı Üstündağ TÜRSAB Didim BYK’ya yeni görevlerinin kendileri ve ilçemiz adına hayırlı olmasını diledi.

Bölgesel Yönetim Kurulu Üyeleri hizmet sürelerince yapmak istedikleri çalışmalardan bahsettiler. Taraflar Geçtiğimiz günlerde İzmir’de gerçekleşen Turizm Fuarı ve önümüzdeki ay İstanbul’da gerçekleşecek olan EMİTT turizm fuarı hakkında değerlendirmelerde bulunurken, 2016 Turizm sezonunun durumunun konuşulduğu ziyarette 2017 Turizm sezonundan beklentiler ele alındı.

Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri de yaptıkları çalışmalar, geçtiğimiz yıl katıldıkları fuarlar hakkında değerlendirmelerde bulundular.