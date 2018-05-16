Tuzburgazı’nın çehresi 10 günde değişecek

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatı ile geçen yıl su sorunu çözümlenen Tuzburgazı Mahallesi’nin en büyük sıkıntılarından biri olan yol sorunu da çözülüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri mahallenin parke taşı döşeme çalışmasını tamamlamak üzere.10 gün içinde Tuzburgazı Mahalle halkının özlemle beklediği yol tamamlanarak hizmete sunulacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İlçesi Tuzburgazı Mahallesi’nin sorunları bir bir çözüme kavuşturuyor. Geçen yıl Başkan Özlem Çerçioğlu’nun talimatı ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekiplerince Tuzburgazı Mahallesine yakın dağların tepelerinde bulunan içilebilir doğal su kaynaklarının mahalleye ulaştırılması için çalışma başlatıldı ve 6 bin 500 metrelik şebeke ve isale hattı sıfırdan yapılarak su sorununa son nokta konulmuştu. Mahallenin bir diğer sorunu da yol sorunuydu. Bu sorunda mahalle muhtarı Recai Tuncer tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi Batı Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli’ye iletildi. Akkentli tarafından Başkana iletilen sorun için hemen düğmeye basıldı ve çalışmalar hızla başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Batı Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Akkentli, "Parke taşı çalışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Daha önce yapmış olduğumuz toplantılarda sayın muhtarımız bunu dile getirmişti. Bizde bu sezon programına aldığımızı söylemiştik. Bu yol son yıllarda çok sık kullanılan bir yol oldu artık. Arkadaşlarımızda 2 gün önce kaldırım çalışmalarına başladı. Bordür çalışmamızda var. Diğer yerlerde sadece parke çalışması yapmıştık. Burada sağ tarafta tek taraflı bordür çalışması yapıyoruz. İçme suyu hattını sıfırdan yaptık. 6 bin 500 metre mesafeden suyumuzu köyümüze kazandırdık. Biz büyükşehir olarak sürekli sahadayız ama buradaki sorunları bilmemiz mümkün değil. Muhtarlarımız yerel yönetimlerin temel direkleri. Onlar bize iletiyorlar bizde anında başkanımıza iletiyoruz, istişare ediyoruz mahallemizin en hızlı şekilde hizmet almasını sağlıyoruz. Hizmet biter mi bitmez, ihtiyaç biter mi bitmez sorun biter mi bitmez ama en acil olanları yerine getirdiğimiz kanaatindeyiz. 10 gün içinde de buradan çıkmayı planlıyoruz” dedi.

Tuzburgazı Muhtarı Recai Tuncer ise, çalışmaları büyük bir memnuniyetle takip ettiklerini belirterek; “Mahallemize gelen kişiler Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden ne kadar hizmet aldığımızı görecek. Bu yapılanlar bunun göstergesi. Fatih Akkentli bey sorunlarımızla yakından ilgilendi geçen yıl su sorunumuz vardı kendisine ilettik oda Özlem başkanımıza iletti. Şebeke ve isale hattı sıfırdan yeniden yapıldı. Bu yılda yol sıkıntımızı söyledik onu da sağ olsunlar bu sezon programına aldılar ve bitirilmek üzere. Zaten en önemli sorunlarımızı aşmış durumdayız. Bu yolumuz tamamlandıktan sonra da çok büyük bir beklentimiz yok. Geçiş süreci içinde bu kadar hizmet olduysa 2019 yılında seçim sonrası aynı başkanımızla neler yapılacağını ne tür hizmetler geleceğini hayal bile edemiyorum” dedi.