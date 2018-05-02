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02 Mayıs 2018 10:54

TVF Başkanı Üstündağ ADÜ’de söyleşiye katıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Adnan Menderes Üniversitesinde düzenlenen söyleşiye katıldı.

TVF Başkanı Üstündağ ADÜ’de söyleşiye katıldı

02 Mayıs 2018 10:54


Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) tarafından organize edilen Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın katılımıyla gerçekleşen söyleşi, Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu’nda düzenlendi.


Söyleşi öncesi Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan’ı makamında ziyaret eden Mehmet Akif Üstündağ, Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelecek olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.


Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Göksu, BESYO Müdürü Prof. Dr. Karacabey, etkinliğin koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Esin Ergin ile BESYO öğretim üyeleri katıldı.


Moderatörlüğünü Doç. Dr. Reşat Kartal’ın üstlendiği, öğrenci ve öğretim üyelerinin sorularıyla sohbet havasında gerçekleşen söyleşide, Üstündağ Türkiye’de düzenlenecek milli maçlardan bir tanesinin Adnan Menderes Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleşeceğinin sözünü vererek ADÜ’den ayrıldı.




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