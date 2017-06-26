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26 Haziran 2017 18:07

Üç binanın zarar gördüğü yanında hayvanlar telef oldu

Aydın’ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesinde bir saman deposunda başlayan yangında iki ev daha kullanılamaz hale geldi.

Üç binanın zarar gördüğü yanında hayvanlar telef oldu

26 Haziran 2017 18:07

Park halindeki bir aracında kullanılmaz hale geldiği yangında küçükbaş ve kümes hayvanları telef oldu.


Edinilen bilgiye göre; bir saman deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın Doğan Özer ve Yılmaz Çalışır’a ait olduğu öğrenilen iki eve daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangında saman deposu ve 2 evde büyük maddi hasar meydana geldi. Yangında 1 araç kullanılmaz hale gelirken, çok sayıdaki kümes ve küçükbaş hayvanın telef olduğu yangın. Yangında yaklaşık 100 bin lira zarar oluştuğu belirtildi.


Öte yandan, mahalle sakinleri yangına müdahale sırasında yaşanan aksaklıklar nedeniyle zararın büyüdüğünü iddia etti.




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