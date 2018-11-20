Uçak kazasında ölen pilotların cenazeleri adli tıpa gönderildi

Aydın'dan dün havalandıktan sonra irtibat kesilen ve bu sabah Karacasu ilçesi kırsalında bulunan eğitim uçağında hayatını kaybeden iki pilotun cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Aydın, Denizli, İzmir ve Afyonkarahisar'dan gelen ekiplerin uzun uğraşları sonucu ulaşılan enkazda Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından araçların ulaşabildiği noktaya kadar kurtarma ekipleri tarafından taşınan cenazeler, daha sonra AKUT'un arazi araçları ile Karacasu'ya getirildi.

Pilot Hamdi Yılmaz ve pilot eğitimi alan Merve Altun'un cenazeleri ilk inceleme için Karacasu İlçe Devlet Hastanesi morguna alındı. Cenazelerin daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.