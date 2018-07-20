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20 Temmuz 2018 09:28

Ücretsiz okul öncesi eğitim vaadi büyük beğeni topladı

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın’ın ücretsiz okul öncesi eğitim projesi vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Ücretsiz okul öncesi eğitim vaadi büyük beğeni topladı

20 Temmuz 2018 09:28


Aydın değişim istiyor sloganıyla ay yıldız kalkınma programındaki hedeflerini tek tek gerçekleştirmek için saha çalışmalarına başlayan Başkan Akın; ücretsiz okul öncesi eğitim projesi ile vatandaşların takdirini kazandı. Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın; “Biz projelerimizi beton odaklı değil, insan odaklı yapmayı düşünüyoruz. Çocuklarımızın yaratıcılığı, sayısal ve sözel zekasının gelişimine destek olacağız. Eğitimlerine yaptığımız desteklerle zeka ve yeteneklerini üst seviyede kullanabilen evlatlarımızla Aydın’da, katma değeri yüksek tarım, turizm ve teknoloji alanlarında yarınlarına umutla bakan kalkınmış bir şehir ortaya koyacağız” dedi.



Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan ise; “Ümmet Akın, Aydın için büyük bir değerdir. Okul öncesi eğitim projesi ile Aydın’ın eğitim seviyesini ileri taşıyıp daha da gelişmesini sağlayacaktır” dedi.


Aydın merkez dahil 17 ilçesinde projenin sürdürüleceğinden emin olduklarını kaydeden Pehlivan, Aydın’ı ileri taşıyacak diğer projeleri için Ümmet Akın’ı her zaman desteklediklerini, insanın doğru bir şekilde yetişmesi için bu çalışmaların şart olduğunu söyledi.




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