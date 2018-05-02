Mehmet Ali Bolat, Türkiye’de şu anda 115 bin yabancı öğrencinin üniversitelerde eğitim aldığını belirtti.

“Dünya Beşten Büyüktür” sloganıyla gerçekleştirilen 11. Uluslararası Öğrenci Buluşmasının Aydın etabı Adnan Menderes Üniversitesi ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu ortaklığında düzenlendi.

Organizasyonun açılışını UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat, ADÜ Rektörü Prof.Dr. Cavit Bircan ve yabancı öğrenciler birlikte yaptı. ADÜ Tralles Meydanı’nda gerçekleşen etkinlikte Adnan Menderes Üniversitesinde eğitim gören yabancı öğrenciler açmış oldukları stantlarda kendi ülkelerinin kültürlerini diğer öğrencilere tanıtma imkanı buldular. Yabancı ülke yemekleri ve kültürlerini tanıma imkanı bulan diğer öğrenciler yabancı ülke yemeklerinden tattılar, ülkelerin gelenek ve görenekleri hakkında bilgi sahibi oldular.

“Türkiye’de 203 bölgeden 115 bin yabancı öğrenci eğitim görüyor”

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat Türkiye’de 115 bin yabancı öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, “Bugün burada 11. Uluslararası Öğrenci Buluşmasının Aydın etabını gerçekleştiriyoruz. 11. Uluslararası Öğrenci Buluşması bu sene 41 ülkede ve 75 şehirde icra ediliyor. 3 Nisan itibarıyla Manisa’da başladı. 12 Mayıs’ta inşallah İstanbul’da nihayete erecek, bugün de Aydın’dayız. Aydın’da Aydın Uluslararası Derneğimiz ile birlikte ve üniversitemizle birlikte beraber burada organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Öğrenci buluşmaları 11 yıldır yapılıyor. Uluslararası öğrenci buluşmalarındaki amacımız, dünyanın dört bir yanından bir araya gelen uluslararası öğrencileri gündeme taşımak. Ülkemizde şu an 203 bölgeden 115 bin uluslararası öğrenci var. Bu kardeşlerimiz Aydın’da ve Türkiye’nin üniversitelerinde eğitim alıyorlar. Biz uluslararası öğrenci buluşmaları beraber ülkemizde bu 115 bin öğrencinin en az 5 yıl eğitim aldığını göstermeye gayret ediyoruz. Yedi yıl önce Türkiye’de 25 bin civarı uluslararası öğrenci vardı, şu an 115 bin, önümüzdeki üç beş yıl içerisinde 250-300 bin bandında uluslararası öğrenci olacak” diye konuştu.

Etkinlikte yer alan ve ADÜ’de eğitim gören öğrenciler kendi kültürlerini tanıtmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.