Uğur çalışanları iftarını protokol ile birlikte yaptı

İlçe protokolünün da katıldığı iftar programında konuşan Uğur Şirketler Grubu Genel Müdürü Yusuf Öksüzömer, ülke ekonomisine katkı sağlamak için daha çok çalışıp üretim yapmak gerektiğini bu bilinçle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Nazilli Sümerkpark’ta düzenlenen iftar programına Kaymakam İbrahim Küçük, Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yalçın Gürenci, Devlet Hastanesi Yöneticisi Op. Dr. Şafak Çalışkan, çalışanlar ve davetliler katıldı.

Çocuklar için farklı etkinliklerin de düzenlendiği iftar programına çalışanlar aileleri ile birlikte katıldı. Aynı anda yüzlerce kişinin iftar açtığı programda firma çalışanları aileleri ile birlikte tanışıp kaynaştı.

Ramazan ayının girdiği günden bu yana pazartesi ve Salı günleri çalışanları için iftar yemeği düzenleyen Uğur Şirketler Grubu son iftar programında bünyesindeki Uğur Soğutma çalışanlarını aynı sofrada buluşturdu.

“Biz büyük bir aileyiz”

İftar yemeğinde kısa bir konuşma yapan Uğur Şirketler Grubu Genel Müdürü Yusuf Öksüzömer, Nazilli’nin bağrından doğup büyüyen Uğur markasının bugün büyük bir aile olduğunu belirterek ülke ekonomisine katkı sağlamak için daha çok çalışıp üretim yapmak gerektiğini söyledi. Öksüzömer “Biz tüm çalışanlarımızla büyük bir aileyiz. Uğur büyük bir değerdir. Bu değerin oluşmasında emeği geçen Uğur Soğutma çalışanlarına da teşekkür ederim” diyerek tüm çalışanların ramazan bayramını kutladı.