Ukrayna televizyonunda Kuşadası tanıtımı

Koshman’ın sorularını yanıtlayan Kayalı, turizmde Ukrayna pazarını çok önemsediklerini belirterek daha fazla Ukraynalı turisti Kuşadası’nda görmek istediklerini ifade etti.

Başkan Kayalı, Novıy Kanal sunucusu Anastasııa Koshman ile Güvercinada’da gerçekleştirdikleri röportajın ardından Koshman’ı ilçeye davet eden Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği Başkanı Svitlana Potapenko, Yönetim Kurulu Üyeleri Leyla Savaş ve Olena Burgaç’la bir araya geldi. Kayalı, toplantıda Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği Başkanı Potapenko ve Yönetim Kurulu Üyelerine ilçe tanıtımına verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek tatil arayışında olan Ukraynalı turistleri Kuşadası ile tanıştırmak için birlikte çalışma yürütmek istediklerini ifade etti.

Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği Başkanı Potapenko ise Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’ya kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek Novıy Kanal’da yayınlanacak olan röportajın çok sayıda Ukraynalı turiste ulaşacağını ifade etti.