Ukraynalı ressamlar ve turizm yazarları Kuşadası'na geldi

Kuşadası Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği'nin katkılarıyla “Colors Of Life-Barvi Jittaya” Ressamlar Derneği tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen “Kuşadası” konulu resim yarışmasına katılan iki ressam ile Ukrayna'nın ünlü turizm yazarları, Kuşadası Belediyesi'nin davetlisi olarak Kuşadası'na geldi.

9-12 Ağustos tarihlerinde Kiev'de düzenlenen ve jüri üyeleri arasında ünlü ressamlar Bedri Baykam ve Ziya Gürel ile Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'nın da bulunduğu yarışmada birinci olan Liudmyla Hanushevych ile ikinci olan Oksana Shestopal ve turizm yazarları Valerııa Velyka, Yana Osadcha, Gennadıı Khokhlov ve Vitalii Tereschenko Kuşadası'na geldi. Ukraynalı konuklar, Kuşadası Belediye Başkanı Yardımcıları Tufan Asrav ve Muzaffer Eryiğit ile Belediye Meclis Üyeleri Canan İnanç ve Hakan Turhan ile bir araya geldi.

Görüşmede Liudmyla Hanushevych, “Kuşadası” temalı yarışmada birinci olan eserini ve Kiev'in ünlü 12 ressamının eserlerinin yer aldığı “Kuşadası” temalı 2019 yılı takvimini Belediye Başkanı Özer Kayalı'ya verilmek üzere Asrav, Eryiğit, İnanç ve Turhan'a teslim etti. Görüşmeye katılan Başkan Yardımcıları Tufan Asrav ve Muzaffer Eryiğit ile Belediye Meclis Üyeleri Canan İnanç ve Hakan Turhan, Kiev'in en yüksek tirajlı gazetesinin ve yüksek reytingli televizyon kanalının Kuşadası ile ilgili sorularını yanıtlayarak Ukraynalıları tatillerini geçirmek üzere Kuşadası'na davet ettiler.