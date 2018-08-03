Ülken; “GEKA’nın merkezi Aydın olmalı”

AYTO Başkanı Ülken, yaptığı açıklamada; “Kalkınma Ajanslarının merkezi, 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 186. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan ‘Ajanslar, bölgeler esas alınarak Cumhurbaşkanı kararı ile kurulur. Ajans merkezinin bulunacağı il, Cumhurbaşkanı kararında belirtilir’ şeklindeki ifade ile Cumhurbaşkanımız tarafından belirlenecektir.

TR 32 Bölgesinde bulunan Aydın, Denizli ve Muğla illerinin merkezi; hem nüfus rakamları, hem coğrafi konumu, hem sosyolojik hem de tarihi açıdan değerlendirildiğinde Aydın’dır. Güney Ege Kalkınma Ajansı merkezinin Aydın’a gelmesini Aydın Ticaret Odası ve Aydınlılar olarak Cumhurbaşkanımızdan talep ediyoruz” diye konuştu.