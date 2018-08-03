Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 10:09

Ülken; “GEKA’nın merkezi Aydın olmalı”

Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) merkezinin Aydın’da olması gerektiğini savundu.

Ülken; “GEKA’nın merkezi Aydın olmalı”

03 Ağustos 2018 10:09


AYTO Başkanı Ülken, yaptığı açıklamada; “Kalkınma Ajanslarının merkezi, 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 186. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan ‘Ajanslar, bölgeler esas alınarak Cumhurbaşkanı kararı ile kurulur. Ajans merkezinin bulunacağı il, Cumhurbaşkanı kararında belirtilir’ şeklindeki ifade ile Cumhurbaşkanımız tarafından belirlenecektir.



TR 32 Bölgesinde bulunan Aydın, Denizli ve Muğla illerinin merkezi; hem nüfus rakamları, hem coğrafi konumu, hem sosyolojik hem de tarihi açıdan değerlendirildiğinde Aydın’dır. Güney Ege Kalkınma Ajansı merkezinin Aydın’a gelmesini Aydın Ticaret Odası ve Aydınlılar olarak Cumhurbaşkanımızdan talep ediyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç