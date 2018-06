Ülken; “Munzam aidat konusu kapanmıştır”

İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nin kararın bozulması ve davanın reddine ilişkin verdiği kararı değerlendiren AYTO Başkanı Hakan Ülken, “Bir kaşık suda fırtına kopartılmış hadise bugün itibariyle bitmiştir” diye konuştu.

AYTO binasında yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenleyen AYTO Başkanı Hakan Ülken, basın mensuplarına mahkeme kararını paylaştı. AYTO’nun seçimleri öncesinde başında bulunduğu ekibe yönelik bir saldırı atmosferi oluşturulduğunu kaydeden Ülken, yapılan karalama ve iftiralara, ekibini göreve seçen üyelerinin en güzel cevabı verdiğini kaydetti. Seçim öncesinde ‘munzam aidat’ olarak kamuoyunda lanse ettirilen davanın amacın üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğunu, bağcının da hiçbir kazanç beklentisi olmayan Aydın’a hizmet vermeye çalışan kitle olduğunu altını çizen Ülken, “Türkiye’nin her yerinde aynı olan bir kanun maddesiyle ilgili farklı uygulama olamaz. Seçim öncesi algı operasyonu yapılmak istendi. Övünç kaynağımız olan Türkiye’nin en düşük oda aidatına sahip oda kimliğimizin tam tersi karalama kampanyasına dönüştürülen süreci yaşadık. Bu süreç tamamlandı. Mahkeme, bizim savunmada ifade ettiğimiz her şeyi kararda yazarak Türkiye genelinde bu konunun tartışmasını kapatmıştır. Kurumsal anlamda Aydın Ticaret Odası ve ülkede bu konu özelinde bir kaşık suda fırtına kopartılmış hadise bugün itibariyle bitmiştir. Biz üyesini en çok seven Ticaret Odası ve Türkiye’nin en düşük aidatını alan odayız. Bununla gurur duyuyoruz” dedi.

AYTO’ya zarar vermek isteyenlere karşı mücadelelerinin devam edeceğini ifade eden Ülken, “Müfettiş ve mahkeme kararlarıyla yaptığımız işler sabittir. Bu odanın bir paket sigara parasına tenezzül eden zihniyet ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Algı operasyonu, karalama, iftara ile doğru insanların yıldığı her platform yanlış zihniyetlerin eline geçmeye mecburdur. Bizler burada yılarsak yanlış insanları bu odayı teslim ederiz. Bizim ne bu kenti, ne bu ülkeyi bu zihniyete teslim etme niyetimiz yok. Sonuna kadar bu zihniyetle mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Oda Hukuk Müşaviri Himmet Pehlivan ise mahkemenin kararının kesinleşmiş bir karar olduğunu belirterek, “Bölge İdare Mahkemesi’nce odamız tarafından yapılan istinaf talebi kabul edilerek Aydın 2. İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davanın reddine karar verilmiştir. İtiraz ve temyiz yolu kapalı olduğu için kesinleşmiş bir karardır. Davada savunduğumuz tüm hususlar tek tek sayılarak ne yıllık ne munzam aidat yönünden AYTO’nun yürüttüğü işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı açıkça belirtildi. Bu karardan çıkarılacak sonuç Aydın Ticaret Odası’nın güçlü bir kurumsal yapıya sahip olmasıdır. AYTO’nun iş ve işlemleri şeffaf ve denetime açık olduğu gibi hukuka, yönetmeliğe ve kanuna uygun olarak gerçekleşmektedir” ifadelerini kullandı.