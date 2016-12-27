Diğer
Kategoriler
27 Aralık 2016 18:58

Ülkücü işçiler, Başkan Alıcık’ı ziyaret etti

Ülkücü işçiler, Başkan Alıcık’ı ziyaret etti

27 Aralık 2016 18:58

Nazilli Ülkücü İşçiler İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret etti.

Nazilli Ülkücü İşçiler İlçe Başkanı Burhan Sarıoğlu, Başkan Yardımcısı Mehmet Benli, Basın Yayın Birim Başkanı Mehmet Tahsin Sarıoğlu, Denetleme Birim Başkanı Birol Sarıoğlu, Teşkilatlandırma Birim Başkanı Ali Ediz, Sosyal Faaliyetler Birim Başkanı Ali Demirci ve Sayman Mehmet Benli Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde oluşturulan yeni yönetimleri hakkında bilgi veren İlçe Başkanı Burhan Sarıoğlu Milliyetçi İşçilerin yalnız olmadıklarını dile getirdi. Belediyecilikte çığır açan partinin bayrağını Nazilli’de dalgalandıran Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamın da ziyaret etmekten dolayı gurur duyduklarını ve kendilerini kabul etmesinden dolayı da teşekkürlerini dile getiren Burhan Sarıoğlu, “Derneğimiz 1972’de Rahmetli Başbuğumuzun talimatıyla kurulmuş olup Milliyetçi-Ülkücü işçilerimizin haklarını savunmaktadır. Bizlerinde görevi Başbuğumuzun emirlerini yerine getirmek onun çizdiği yolda devam etmektir. Bundan sonra Nazilli’de Milliyetçi işçi kardeşlerimizin yalnız olmadıklarını bilmelerini isterim. Derneğimiz için ve davamız için elimizden gelenin fazlasını ben ve yönetimim hazır olduğumuzdan bilinmesini isterim” diye konuştu.

Nazilli Ülkücü İşçiler İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyet dile getiren Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Yeni başkan ve Yönetimindekilere teşekkürlerini sundu. Çalışmalarında başarılar dileyen ekibe her zaman destekçileri olacağını belirterek misafirleri ile sohbet etti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
7
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Perşembe
    Hafif Yağmurlu
    7°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç