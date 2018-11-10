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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Kuşadası'nda anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80. yılında Kuşadası'nda anıldı.


Saat 09.05'te Atatürk Meydanı'nda siren sesleri eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan anma töreni, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ile devam etti. Çelenk törenine Kaymakam Yücel, Belediye Başkanı Kayalı, Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Tanrısevdi, Kuşadası Jandarma Komutanı Murat Şahin, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, diğer protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.


10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri, Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bir programla devam etti. Anma töreninde Kuşadası Belkent Ortaokulu öğrencileri tarafından Atatürk'ün hayatından kesitlerin aktarıldığı bir oratoryo sergilendi. Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda ayrıca ilk ve ortaokullar arasında yapılan “Atatürk” temalı resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödlüleri verildi.

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