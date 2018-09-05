Ulusal Pamuk Konseyi’nin yeni başkanı Bertan Balçık oldu

Seçimli genel kurulda Söke Ticaret Borsası’nın eski Başkanı Bertan Balçık, Ulusal Pamuk Konseyi’nin yeni başkanı oldu.

Ulusal Pamuk Konseyi’nin 10. Olağan Genel Kurul toplantısı Ankara’da TOBB İkiz Kuleler Sosyal Tesisleri toplantı salonunda yapıldı.

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanlığı görevinin yanı sıra yaklaşık 10 yıldır Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Barış Kocagöz, yeni dönem için aday olmayacağını daha önce açıklamıştı. Sökeli olan Barış Kocagöz’ün bıraktığı başkanlık bayrağını yapılan genel kurul ile bir başka Sökeli olan Bertan Balçık devralmış oldu.

Yapılan genel kurul toplantısına Söke’den Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş, TARİŞ 131 No.lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, Sökeli üreticilerden Fuat Tanman da katıldı.

Toplantıda divan kurulunda Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel ve Sökeli üretici Fuat Tanman da yer aldı.

Yapılan seçimde Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu’nda Selahattin Güneş (Çukobirlik), Ali Şimşek (Tariş), Şeref İyiuyarlar (İzmir Ticaret Borsası), Mehmet Kaya (Şanlıurfa Ticaret Borsası), Bertan Balçık (Söke Yağ), Nezihi Aslankeser (Akdeniz İhracatçılar Birliği), Ali Ulvi Karahan (Tutsis), Leon Picon (İyi Pamuk Uygulama Derneği IPUD), Ahmet Duran Balsuyu (Balsuyu Mensucat) yer aldı.

Araştırma ve Danışma Kurulu’nda yer alan isimler ise şöyle: İrfan Uzunpınar (TÜİK), Hüseyin Kadoğlu (Ege Üni. Tekstil Müh.), Cafer Mart (Progen Tohum), Cevher İlhan Cevheri (Harran MYO), Barış Kocagöz (İzmir Ticaret Borsası).