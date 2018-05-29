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29 Mayıs 2018 09:16

Uluslararası Darbe Sempozyumunun ilk panelinde ‘27 Mayıs ve Adnan Menderes’ konuşuldu

Yazar Zeynep Bayramoglu’nun moderatörlüğünde Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın konuşmacı olarak katılımlarıyla Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Uluslararası Darbe Sempozyumunun ilk panelinde ‘27 Mayıs ve Adnan Menderes’ konuşuldu

29 Mayıs 2018 09:16



"27 Mayıs ve Adnan Menderes" başlıklı panele Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Mehmet Erdem, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Törün Özer, Prof. Dr. Halil Kırnak, Genel Sekreter V. Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aslan, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler katıldı.


Gazeteci-Yazar Zeynep Bayramoğlu, Adnan Menderes Üniversitesi’nde böyle bir platformda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği açılış konuşmasında darbelerin unutturulmaması gerektiğini vurguladı.


AK Parti Manisa Milletvekili ve TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu Başkan Vekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ ise, 12 Eylül’ü yaşayan ve o dönemde 7 yıl cezaevinde kalan biri olarak haksızlıklara asla boyun eğmediğini belirterek, bütün darbelerin lanetlenmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin bedel isteyen bir coğrafyada ancak güçlü bir ekonomi, büyük bir ordu, güçlü bir demokrasi ile var olabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Özdağ, “Türkiye’de milletleşme sürecini sağlayamazsanız, ekonominizi güçlendiremezseniz darbelere engel olamazsınız” dedi.


Türkiye’de ilk darbenin Adnan Menderes’e yapıldığını ifade eden Özdağ, “Darbeler demokrasimizi içselleştirememize sebep oldu, ekonomimize zarar verdi. Milletleşme sürecimizi yerle bir etti.” şeklinde konuştu.


Bayramoğlu’nun moderatörlüğünde soru cevap şeklinde devam eden panelde İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Demokrat Partinin herkesi temsil eden yapısından bahsederek “Demokrat Parti’de azınlıkların da temsilcileri vardı.” dedi.


Dünyadaki en sorunsuz göç hareketinin 1950-1960 yılları arasında gerçekleştiğini belirten Kocabıyık, söz konusu yıllar arasında köyden kente göç edenlerin kolaylıkla iş bulabildiklerini, bu durumun şehirlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Hüseyin Kocabıyık “En büyük inkılap, demokrasi inkılabıdır” diyerek sözlerine son verdi.




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