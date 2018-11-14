Uluslararası Dijital Bağımlılık Kongresi Kuşadası'nda başladı

Uluslararası Dijital Bağımlılık Kongresi(Internatioanal Multidisiplinary Digital Addiction Congress) Kuşadası'nda başladı.

Aydın İl Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği işbirliği ile Kuşadası Güvercinada Mesleki Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen kongreye Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nun yanısıra Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden 9 profesör, alanında uzman 41 akademisyen ve kongre katılımcıları ile Aydın ilinde görev yapan 1200 öğretmen katılacak. 3 gün sürecek olan kongrede, 50 sözlü bildiri, “Dijital Bağımlılık Sorunları ve Çözümleri” konusunda paralel oturumlarda çalıştaylar düzenlenecek.

Kongre nedeniyle Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, akademik bakış açısıyla ilk kez uluslararası bir kongreye ev sahipliği yapıldığına dikkat çekildi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Bu alanda akademik bakış açısıyla uluslararası bir kongreye, kez il Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ev sahipliği yapıyor olmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Günümüzde teknoloji çağının getirmiş olduğu yenilikler ve beraberindeki hızla artmaktadır. Bir taraftan hayatımızı kolaylaştıran, diğer taraftan bizi kuşatan teknoloji; aile, arkadaşlık ilişkileri ve sosyal hayatımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Kişinin teknoloji kullanımı üzerinde kontrolünün kaybolması, teknolojiyi ölçüsüz ve sınırsız kullanması çok ciddi zararlara sebep olabilmekte ve bu durum dijital bağımlılık olarak adlandırılmaktadır. Kongremizde, sosyologlardan psikologlara, hukukçulardan sağlıkçılara kadar Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden 9 profesör, alanında uzman 41 akademisyen ile kongre katılımcıların ve ilimiz genelinde görev yapan 1200 öğretmenimiz dijital bağımlılık hakkında farkındalık oluşturmak, bilimsel ve sosyal etkileşimi üst düzeye çıkarmak, dijital bağımlılık olgusunu enine boyuna tartışmak ve bu bağlamda yeni düşünce ve çalışma alanlarına ortam hazırlamak amacıyla buluşacaktır. Kongre süresince Sanal İletişim Hukuku, Eğitim ve Dijital Etkileşim, Sanal Ortam ve Aile, Dijital Temasın Tibbi Etkileri, Iş Yaşamı ve Dijital Bağımlılık Belirtileri ve Evreleri gibi birçok konuda yaklaşık 50 sözlü bildiri ülkeden konuşmacılar telekonferans ile kongreye katılacaktır. Öğretmenler ile akademisyenler "Dijital Bağımlılık Sorunları ve Çözümleri" konusunda paralel oturumlarda düzenlenen çalıştaylarda buluşacaktır. Kongremizde sunulan çalışmalar bildiri kitabı olarak yayınlanacaktır“ denildi.