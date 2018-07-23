Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 10:12

Uluslararası festival birincileri Başkan Özakcan’ı ziyaret etti

Bu yıl 54’üncüsü düzenlenen ’Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali’ndeki ’Altın Kiraz Halk Oyunları Yarışması’nda birinci olan Efeler Gençlik Spor Kulübü Efeler Belediye Başkanı M.

Uluslararası festival birincileri Başkan Özakcan’ı ziyaret etti

23 Temmuz 2018 10:12

Mesut Özakcan’ı ziyaret etti.


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ortaklaşa olarak ’54. Uluslararası Kiraz Festivali’ düzenlendi. Festivaldeki etkinlikler kapsamında yer alan ’Altın Kiraz Halk Oyunları Yarışması’nda Türkiye’nin farklı illerinden gelerek dereceye girmek için ter döken 10 ekibin arasında yer alan Efeler Gençlik Spor Kulübü birinciliği elde etti. Yarışmaya Efeler Belediyesi sponsorluğunda katılan ekip 7 bin 500 TL para ödülü kazandı.


Yarışma sonrasında Efeler’e dönen ekip ilk iş olarak kendilerine bu imkanı sağlayan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özkacan’ı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Özakcan’a teşekkür eden Kulüp İdarecisi Tarık Kovank, "Başkanımıza buradan ayrılırken birincilik konusunda söz vermiştik. Sözümüzü de yerine getirmekten son derece mutlu olduk" dedi.


Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan da, "Gençlerimizin güzel işler ortaya koyması bizleri sevindiriyor. İlçemizden yüzlerce kilometre uzaklığa giderek bizleri en iyi şekilde temsil etmiş, ilçemizin adını uluslararası festivalde duyurdular. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuşarak kulüp yöneticilerini ve sporcularını tebrik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    34°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç