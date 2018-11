Uluslararası projenin tanıtımı ADÜ'de yapıldı

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalının yürütücülüğünü üstlendiği ve Aydın'dan dört kurumun paydaş olduğu projenin tanıtımı yapıldı.

'Theileria annulata ve vektor kenelerine karsı cevreye duyarlı alternatif kontrol stratejileri (Ecosmart Alternative Control Strategies against T. annulata and its Tick Vectors)' isimli Afrika-Avrupa Birliği Ortak Araştırma İşbirliği (LEAP-Agri) tarafından desteklenmeye hak kazanmış olan projenin tüm paydaşlar ile Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı'nda tanıtım toplantısı yapıldı.

Türkiye, Cezayir, Mısır, Portekiz, İskoçya'nın proje ortakları arasında yer aldığı çalışma kapsamında Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Aydın ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Aydın Süt Üreticileri Birliği ve Aydın Kırmızı Et Üreticileri Birliği de projenin paydaş kurumları olarak proje kapsamında çalışmalara katılmak üzere toplantıda temsilcileri ile yerini aldı.

Yürütücülüğünü ADÜ Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalının üstleneceği projenin yaklaşık 200 proje içerisinden ikinci aşamaya kalan 83 ve desteklenmeye uygun bulunan 27 projeden biri olarak, Türkiye'den başvuran projeler içinde desteklenmeye hak kazanan tek proje olma başarısını gösterdi.

Projenin tanıtım toplantısında bilgi veren proje yürütücüsü Prof. Dr. Tülin Karagenç, “Dünya çapında insan ve hayvan sağlığı açısından risk oluşturan ciddi ekonomik kayıplara neden olan kene kaynaklı hemoparaziter hastalıkların giderek daha da önem kazandı. Paydaş kurumlar ile birlikte fikir paylaşımında bulunarak, kontrol yöntemlerinin geliştirilmesinde, bunların uygulanmasında ve kene ile geçen hastalıkların farkındalığının artırılmasında, hayvan sağlığı ile ilgili bütün paydaşların bir arada çalışmasının büyük önem arz etmektedir” dedi.