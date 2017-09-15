Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 12:28

Ümmet Akın 210 milyonluk kredinin nerede kullanılacağını sordu

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, altyapı ve üstyapı işlerinde kullanılmak üzere İller Bankası’ndan 210 milyon lira kredi kullanılması ve bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin gündem maddesini kabul etti.

Ümmet Akın 210 milyonluk kredinin nerede kullanılacağını sordu

15 Eylül 2017 12:28


Gündeme gelen 210 milyon kredi kullanılması maddesi ile ilgili olarak Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Meclis toplantısında bu kredinin ne amaçla ve nerelerde kullanılacağına ilişkin yönelttiği soru ise cevapsız kaldı.


Büyükşehir meclisinde altyapı ve üst yapı çalışmalarında kullanılmak üzere ibaresi ile geçen maddeye daha da açıklık getirilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Akın, “210 milyon lira kredi kullanılacak ve bununla ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi oylama ile kabul edildi. Elbette Aydın ilçeleri ve mahallelerine hizmet gelecekse bizler bu anlamda üzerimize düşeni yaparız. Ancak istediğimiz bir açıklama var ve bunu da yetkililerden bekliyoruz. Bu kredi hangi ilçelerde ve hangi mahallelerde altyapı ve üst yapı çalışmalarında kullanılacak. Acaba seçim yaklaşırken bu kullanılacak olan kredi seçim çalışmalarında mı harcanacak. Akıllarda soru işaretleri oluşuyor ve bu soru işaretinin de muhatabı konuya açıklık getirmiyor. Daha açık ve şeffaf bir biçimde bunun açıklaması gerekli. Aydınlı hemşerilerimiz adına bu açıklamayı bekliyoruz ve takipçisiyiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç