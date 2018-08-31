Diğer
Kategoriler
31 Ağustos 2018 09:21

Ümmet Akın; Akın” Büyükşehir için ortak aday arayışı şimdilik yok”

AYDIN(İHA) – Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Didim MHP ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Ümmet Akın; Akın” Büyükşehir için ortak aday arayışı şimdilik yok”

31 Ağustos 2018 09:21


Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan aday adayı olduğunu belirten Akın, il genelinde tüm ilçeleri bir program dahilinde ziyaretlerde bulunacaklarını ifade etti.


Didim Belediyesi Başkan aday adayı Eda Yücel İlhan’a başarı dileklerinde bulunan Akın, tüm Aydın’ın hak ettiği yerlere gelmesi için el birliği ile çalışacaklarını belirtti. Gazetecilerin, halk arasında Aydın Büyükşehir için MHP- AK Parti ile ortak aday çıkaracağı yönünde sorusuna da cevap veren Akın, şu anda kendisinin MHP Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına talip olduğunu, ortak aday için şimdilik herhangi bir çalışma olmadığını sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç