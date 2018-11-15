Ümmet Akın; “Aydın, kırsal kalkınmada öncü olacak”

Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümmet Akın Çine ilçe merkezinde yürüttüğü çalışmalarda Çine'de ve mahallelerinde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin gelirlerini artırmak adına hazırladıkları projelerinden bahsetti. Akın “Biz sadece kent belediyeciliği değil kır belediyeciliği de yapacağız. Kır belediyeciliğinde ülkemize model olacağız. Meralarımızın hepsini ele alıp ıslah edeceğiz. Meralarımızın girişlerine akıllı kapı sistemleri kuracağız ve buralara ortak sağım üniteleri kuracağız. Bu ünitelerde sağılan süt bakteri üremeden anında soğutma tanklarına gidecek. Buradan topluca satılacak. Evlerden 1.50 -1,60 liraya toplanan süt bu tesislerden 2 liraya kadar satılacak. Her bir hayvanın ayağına padometre takarak o hayvanların günlük kaç litre süt verdiğini anında SMS ile hayvan sahibine bildireceğiz. Bu cihazlar sayesinde hayvanın hastalığı takip edilecek, kızgınlık dönemi kontrol edilerek sağlıklı üremesi ve daha kaliteli nesiller türemesi sağlanmış olacak. Evdeki köylü bacıları süt sağım derdinden kurtaracağız Onların ekonomiye katkı sağlaması, toplumsal hayatın içine katılması için projeler gerçekleştireceğiz. Göreceksiniz kırsal kalkınmada Aydınımız öncü olacak biz bunu başaracak bilgi ve tecrübeye imkan ve kabiliyete sahibiz” dedi.

Başkan Akın'ın projesi Çine halkı tarafından büyük ilgi görürken, Vatandaşlar Akın'ın diğer projelerini de büyük bir merakla beklediklerini ifade ettiler.