Ümmet Akın ilçe ziyaretlerine Efeler'de devam etti

AYDIN (İHA) – MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylık sürecinde çalışmalarını sürdüren Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Efeler'de yaptığı ziyaretlerde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı.

Akın'a ziyaretleri esnasında MHP İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve yönetimi, MHP Efeler Kadın Kolları Başkanı Edeviye Bozkurt ve yönetimi ile birlikte çok sayıda vatandaş eşlik etti. Başkan Aydın Efeler programı esnasında, Aydınspor 1923 futbol kulübü yönetimi, futbolcuları ve taraftarları ile bir araya geldi. Akın, vatandaşlar ile birebir sohbet ederek yaşanan sorunların çözümleri noktasında ve projeleri hakkında bilgiler aktarırken Aydın'ın hak ettiği yerlere gelmesi için mücadele vereceklerini belirtti. Projeleri arasında ören yerlerinin canlandırılması olduğunu belirten Akın; “5 yıldızlı kalkınma planımızdaki yıldızımızın biri de Turizm Kenti Aydın. Turizm açısından zengin ilçelerimizin yanı sıra Aydın merkezde de bir çok projemiz var. Örneğin, Tralles ve çevresinde kafe ve konaklama yerleri yapacağız. Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığımızda hiç vakit kaybetmeden bu projeleri hayata geçirebilmek için daha çok çalışacağımızın sözünü buradan veriyorum” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın da; “ İlçemizde ve mahallelerimizde Ümmet Başkanımıza gösterilen ilgi bizleri de çok memnun ediyor. Vatandaşlarımızın burada yaşadığı sorunlara karşılık Ümmet Akın'ın seçim projeleri çözüm niteliğinde. 2 yıldır sahada olması, yapılan araştırmalar ve gerçekleştirilen ziyaretler seçimlerde sandıkta meyvesini verecek. Bugüne kadar nasıl çalıştıysak bundan sonra da aynı azimle çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.