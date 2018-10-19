Ümmet Akın ilçe ziyaretlerine Sultanhisar'da devam etti

Başkan Akın'ın 2 yıllık süreçte her ilçede ziyaretlerini tamamlamasının ardından bu ziyaretlerin devamında da ilçelere bağlı mahallelerde ziyaretlerini sürdürüyor. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Akın'a ilçe başkanları bu ziyaretlerde eşlik ediyor. Sultanhisarda ise Akın'a MHP İlçe Başkanı Tolga Burhaniye ve yönetimi eşlik ederken ilçe halkından gördüğü ilgi MHP'li adayı memnun etti.

Aydın'ın hak ettiği yerlere gelmesi için büyük bir mücadele vereceklerini ve bundan böyle ziyaretlerini daha da sıklaştıracaklarını dile getiren Akın “Aydın'ın tüm ilçelerinde hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. Birkaç ilçemizde ve mahallelerinde sabah namazı ile başladığımız programlarımızda gece geç saatlere kadar ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını bire bir dinleyerek çözümü noktasında elimizden geleni imkanlar dahilinde gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte bizlere destek olan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Unutmasınlar ki biz çözüm odaklı ve katılımcı planlama ile her ilçemizde aynı hizmeti vereceğiz ve Aydın'ı hemşerilerimizle birlikte yöneteceğiz” dedi.

MHP ilçe başkanı Tolga Burhaniye ise "İlçemizde, Atça mahallemizde ve ilçemize bağlı diğer mahallelerimizde Ümmet Başkanımıza gösterilen teveccüh bizleri mutlu ediyor. Vatandaşlarımız İlçemize ve mahallelerimize bugüne kadar yapılan yatırımlardan memnun olmadıklarını bizleri gördükleri anda dile getiriyorlar. İnşallah Ümmet Akın Başkanımız önümüzdeki süreçte hemşerilerimizin de takdiri ile Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda 17 ilçesiyle Aydınımız daha yaşanabilir bir kent olacaktır” ifadelerini kullandı.