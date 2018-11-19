Ümmet Akın, Nazilli Belediyespor'a tribünden destek verdi

Ş. karşılaşmasını izledi.

Geçtiğimiz hafta Nazilli ziyaretinde Yıldırım Demirören Spor Tesislerinde Futbolcular ve yönetim ile bir araya gelen MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın Pazar günü oynanan Nazilli Belediyesipor – Batman Petrol Spor A.Ş. mücadelesini izledi. Kulüp başkanı Özgen Türker ve yönetimi Akın'a sürpriz yaparak “09 Ümmet Akın” yazılı forma ve atkının yanı sıra bir de çiçek hediye ettiler. Maç öncesi taraftarlar ile bir araya gelen Akın geçtiğimiz hafta dile getirdiği sözlerini yenileyerek “Aydın'ın Süper ligde mutlaka bir takımının olmasını arzuluyoruz. Bunun içinde gerekli çalışmaları önümüzdeki süreçte yapacağız. Aydın'ımızın bütün takımlarının yanında olacağız” dedi.

Yağmura rağmen 500 kişilik Nazilli Belediyespor taraftar grubunun izlediği maçta, konuk ekip Batman Petrol Spor A.Ş. ise 150 taraftar takımını yalnız bırakmadı.

Mücadeleyi İlçe Kaymakamı İbrahim Küçük, Kulüp Başkanı Özgen Türker, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Nazilli Belediyespor ve Batman Petrol Spor yöneticileriyle birlikte izledi. 21. dakikada takımları 2-0 geriye düşen Nazilli taraftarı 85. dakikadan itibaren artırdığı tezahüratlarla 12. Adam rolünü iyi yaparak takımının 1 puanı almasında büyük etken oldu.