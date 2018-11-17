Ümmet Akın, Sultanhisar'da çilek üreticileriyle bir araya geldi

Başkan Akın, Sultanhisar'ın çilek üretiminde katma değerde büyük bir rolünün olduğuna değindi. Akın, “Yıllık 60 bin ton çilek üretilen ilçemizde maalesef çilek üreticileri kendi ürününü ucuza satmak zorunda kalıyor. Her fırsatta dile getirdiğim Hiçbir ürünün bölgemizden ham çıkmayacağı konusu burada da karşımıza çıkıyor. Yıllık 60 bin ton çilek üretimi olan ilçemizde çilek üreticileri için birlik kurulması gerektiğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra sertifikalı fide üretiminin yapılması gerekiyor. 50 yılı aşkın süredir ilçede sürdürülen üretimiyle, tadıyla, aromasıyla ülke çapında bir üne sahip olan Sultanhisar çileğinin tescillenmesi için markalaşmak şart. Yıllık 60 bin ton çilek üretilen Sultanhisar bu üretim ile ülke genelinde ikinci sırada, örtü altı üretim de ise ilk sırada” dedi.

“Amacımız Sultanhisar çileğinin hem isim hakkını korumak hem de tanıtımı açısından önemli bir adım atmış olmak” diyen Akın, şöyle konuştu: “Aydın'da endüstriyel tarım tesisleri kurarak çiftçimizin daha fazla kazanç elde etmesini sağlamak istiyoruz. Zeytinyağını şişelemeden, sütü peynir ve yoğurt yapmadan, inciri paketlemeden, kestaneyi kestane şekeri, çilekten kaliteli çilek reçeli yapmadan piyasaya çıkartmayacağız. Kurulacak olan bu tesislerde bizim çocuklarımız çalışacak ve bu sayede genç ve kaliteli nüfusumuzun göç etmesinin önüne geçmiş olacağız. Doğru tarım uygulamaları sayesinde çiftçimizin kazancı artacak topraklarımıza bolluk ver bereket gelecek ve böylelikle topraklarımızın zenginliği halkımızın refah düzeyine yansıtılmış olacak. Biz sadece asfalt olan yerlerin belediyeciliğini değil kırsal alanlarımızı da kalkındırmaya dönük vizyoner belediyecilik yapacağız”