Ümmet Akın, ziyaretlerine Kuşadası’nda devam etti

Başkan Akın, Germencik’te gerçekleştirdiği projelerinden bahsederken Büyükşehir Adaylığı sürecinde Aydın ve 17 ilçede planladığı projelerini vatandaşlarla paylaşarak planladıkları projeler hakkında da bilgiler verdi.

Gittiği her ilçede yoğun ilgi ile karşılanan Başkan Akın Kuşadası ziyaretinde; Aydın’ın hak ettiği yerlere gelmesi için çalışacaklarını ve bundan böyle ziyaretlerini daha da artırarak devam edeceğini dile getirdi. Başkan Akın “Aydın’ın tüm ilçelerinde ulaşılamayan ve hizmet alamadıklarını belirten hemşerilerimle karşılaşıyorum. Vatandaşlarımızın sorunlarını bire bir dinliyorum. Çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışı ve katılımcı planlama ile her ilçemiz hizmet görecek ve Aydın’ı hemşerilerimizle birlikte yöneteceğiz. Beni Germencik Belediye Başkanlığımdan tanıyan ve bilen biliyor odamın kapısı yoktur. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda ulaşılabilir ve güvenilebilir bir Başkan olacağımın sözünü de veriyorum” dedi.