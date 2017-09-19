Ümmet Akın’dan Büyükşehir Belediye Meclisine soru önergesi

Germencik belediye Başkanı Ümmet Akın, Büyükşehir Belediye Meclisinde gündeme gelen 210 milyonluk borçlanma hakkında bir soru önergesi vererek bu paranın nerelerde kullanılacağının takipçisi olacağını gösterdi. Kalem kalem hangi ilçede hangi mahallede bu para kullanılacak belirtilmesini talep eden Başkan Akın, verdiği soru önergesinde Büyükşehir Belediyesinin mecliste gündeme aldığı madde ile ilgili olarak açıklama beklediklerini ifade etti.

Red cevabı vermesinin ardından konuya daha da açıklık getirilmesi gerektiğini belirten Başkan Akın, “İller Bankasından 210 milyon lira kredi kullanılması ve bununla ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi istendi. Gündeme gelen maddede sadece Alt yapı ve üst yapılarda kullanılmak üzere ibaresi bulunuyor. Konunun daha da açıklayıcı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu kullanılacak kredi ile geçtiğimiz hafta ziyaret ettiğim Koçarlı’da herhangi bir yatırım olacak mı? Koçarlı’da kanalizasyon ve içme suyu hattı sıkıntıları var. Yine bu kredi ile sürekli gördüğümüz Büyükşehir araçlarına mazot mu alınacak? Ben bunların cevabını istiyorum. Oylamada red oyu kullandım ancak oy çokluğu ile meclis bu maddeyi kabul etti. Meclise verdiğimiz soru önergesi ile konuya açıklık getirilmesini istedim. Cevap gelene kadar da konuyu takip edip peşini bırakmayacağım. Aydın’lı hemşerilerimiz adına bu paranın hesabını sormak bizim hakkımız. Hemşerilerimizin parasının boşa kullanılmaması adına konunun takipçisi olacağım” dedi.